Де Дзерби рассказал о разговоре с Гвардиолой после назначения на пост тренера «Брайтона»

Новый главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал подписание контракта с клубом. Также он рассказал о разговоре, который у него состоялся с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.



«Я очень рад быть здесь. Горжусь, что стал новым главным тренером команды. Работать в «Брайтоне» будет легче, учитывая, сколько всего Поттер сделал до меня. У нас много качественных игроков, они обладают смелостью в прессинге, которая мне нравится.



Со мной связывался Гвардиола. Он очень высоко отзывался о клубе. И Хосеп сказал, что всегда готов помочь, если мне что-то понадобится. Ну, конечно, за исключением матча с его командой. Вообще, Гвардиола — это топ, недосягаемый уровень», — сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

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