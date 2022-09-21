Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Дзерби рассказал о разговоре с Гвардиолой после назначения на пост тренера «Брайтона»

Де Дзерби рассказал о разговоре с Гвардиолой после назначения на пост тренера «Брайтона»
Комментарии

Новый главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал подписание контракта с клубом. Также он рассказал о разговоре, который у него состоялся с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я очень рад быть здесь. Горжусь, что стал новым главным тренером команды. Работать в «Брайтоне» будет легче, учитывая, сколько всего Поттер сделал до меня. У нас много качественных игроков, они обладают смелостью в прессинге, которая мне нравится.

Со мной связывался Гвардиола. Он очень высоко отзывался о клубе. И Хосеп сказал, что всегда готов помочь, если мне что-то понадобится. Ну, конечно, за исключением матча с его командой. Вообще, Гвардиола — это топ, недосягаемый уровень», — сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

Новость по теме
«Де Дзерби — трус! Не желаю ему успеха в «Брайтоне». Цыганик — о бывшем тренере «Шахтёра»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022