Главный тренер сборной Германии Флик: можно ли проводить мундиаль в Катаре? Нет!
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался против проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ранее наставник уже заявлял о недопустимости проведения мундиаля в Катаре.
«Правильно ли проводить мундиаль в Катаре? Надо было раньше задаваться этим вопросом. Мой ответ — нельзя. В Катаре многое делают неправильно в отношении прав человека», – цитирует Флика Süddeutsche Zeitung.
Ранее ФИФА перенесла матч-открытие турнира между сборными Катара и Эквадора с 21 ноября на 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря в пяти городах Катара: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.
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