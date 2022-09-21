Главный тренер сборной Германии Флик: можно ли проводить мундиаль в Катаре? Нет!

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался против проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ранее наставник уже заявлял о недопустимости проведения мундиаля в Катаре.



«Правильно ли проводить мундиаль в Катаре? Надо было раньше задаваться этим вопросом. Мой ответ — нельзя. В Катаре многое делают неправильно в отношении прав человека», – цитирует Флика Süddeutsche Zeitung.



Ранее ФИФА перенесла матч-открытие турнира между сборными Катара и Эквадора с 21 ноября на 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря в пяти городах Катара: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.