Криштиану Роналду в 39 лет планирует сыграть на чемпионате Европы

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ближайших планах в национальной команде.
«Я надеюсь быть частью сборной ещё несколько лет. Мои амбиции велики. Всё ещё чувствую огромную мотивацию. Мой путь в сборной ещё не завершился. В нашей национальной команде много качественной молодёжи. Впереди чемпионат мира, а ещё я хочу сыграть на ближайшем чемпионате Европы», – приводит слова Роналду издание Renascenca.
С такой речью 37-летний Криштиану выступил на гала-церемонии, в ходе которой Португальская федерация футбола вручила ему награду за рекорд по числу забитых мячей в составе национальной команды (117). Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных. Кроме него, более 100 голов за национальную сборную в мире забил только иранец Али Даеи.
- 21 сентября 2022
-
02:17
-
01:59
-
01:47
-
01:25
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:39
-
00:26
-
00:21
-
00:21
-
00:17
- 20 сентября 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:43
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:48
-
21:38
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
20:53