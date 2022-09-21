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Асенсио прокомментировал слухи о возможном переходе из «Реала» в «Барселону»

Асенсио прокомментировал слухи о возможном переходе из «Реала» в «Барселону»
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Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио ответил на вопрос об интересе «Барселоны».

«Честно говоря, я не знаю, хочет ли меня «Барса». Исключаю ли возможность играть за этот клуб? Я не думал об этом, не придавал значения. Ходит много слухов и домыслов, но это нормально. Через семь месяцев я могу стать игроком любого клуба. Так что прямо сейчас я не могу дать вам ответ о «Барселоне», – приводит слова Асенсио Marca со ссылкой на интервью El Partidazo de la Cope.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пристально следит за ситуацией с контрактом испанского игрока. Его соглашение с мадридцами заканчивается в конце текущего сезона, а нового контракта Асенсио пока не предлагали. Агент футболиста в хороших отношениях с каталонским клубом.

Месяц назад El Confidencial информировал, что Марко отказался продлить контракт с «Реалом» на четыре года, после чего Флорентино Перес передал Анчелотти просьбу, чтобы игрок выходил на поле как можно реже.

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Источник: Асенсио не продлил контракт с «Реалом», Перес не хочет, чтобы он играл
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