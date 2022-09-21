«Политическое решение. Нас и от ЧМ отстранят». Канчельскис – о недопуске сборной на Евро

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборных СССР и России Андрей Канчельскис отреагировал на решение УЕФА о том, что сборная России не будет участвовать в квалификации чемпионата Европы.



«А что вы ожидали? Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят. Все это печально, но сейчас ничего не поделаешь. Мы заложники ситуации. Все говорят, что спорт вне политики, но это уже давно не работает по таким правилам.



Это абсолютно политическое, предсказуемое решение. С первого дня всё было ясно. Грустно, конечно. Теперь уже мы ни на что не сможем повлиять. Остаётся только надеяться и ждать, когда все наладится», – приводит слова Канчельскиса Sport24.



20 сентября РФС официально оповестил общественность о том, что сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа чемпионата Европы, финальная часть которого в 2024 году пройдёт в Германии.