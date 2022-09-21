Карпин: после обнародования списка Зобнин позвонил и попросил паузу

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, который был в расширенном списке национальной команды, не оказалось в итоговой заявке.



«После обнародования списка Рома позвонил. Попросил паузу. Потому что есть некоторые вопросы по здоровью. Потеря ли для сборной? Да, он хорошо выглядит. Если бы не позвонил, мы бы его обязательно вызвали на сбор», – приводит слова Карпина «РБ Спорт».



Сборная России готовится к товарищескому матчу с Киргизией, который состоится 24 сентября. Валерий Карпин рассказал, что максимальное количество вызванных футболистов должны отыграть по тайму. Что касается соперника, наставник сборной отметил, что в составе сборной Киргизии знает только выступающего в России защитника Валерия Кичина.