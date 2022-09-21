Спортивный директор «Рубина»: не ожидали, что вылетим, но ощущали тяжесть нашего положения

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал о процессах, происходивших в клубе в начале весны и в межсезонье.



«Мы понимали ещё до вылета, что в нынешнем виде команда не будет дальше существовать. В марте, когда ещё легионеры продолжали находиться в «Рубине», было понятно, что они уйдут. Конечно, тогда мы никак не ожидали, что вылетим, но ощущение предстоящей тяжести нашего положения было в начале весны.



Поэтому мы не начали экстренно метаться после финального свистка с «Уфой», работа уже велась. У нас не было выходных после сезона. Совместно с Рустемом Фидаевичем (Сайманов; генеральный директор «Рубина» – Прим. «Чемпионата») и Леонидом Слуцким мы плотно включились в переговорный процесс через два дня после вылета. Уже в первые сутки удалось договориться с Ивановым, Кабутовым, Зотовым, Фамейе. Этих людей мы подписали через три дня после вылета», – приводит слова Яровинского Metaratings.

Новость по теме Яровинский ответил, задумывался ли Слуцкий об уходе из «Рубина»