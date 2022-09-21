Кутепов: на сборах Ваноли я был в основе, переговоры со «Спартаком» были в активной фазе

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о том, какими были его перспективы в «Спартаке» с приходом Паоло Ваноли. Итальянский главный тренер работал с красно-белыми полгода и покинул свой пост в июне 2022 года.



«На зимних сборах Ваноли наигрывал меня в основе. В тот момент у меня были новые надежды. Новый тренер, нужно доказывать. Я надеялся, что ситуация для меня изменится в лучшую сторону, начну играть. Но судьба распорядилась иначе.



Тогда переговоры о новом контракте находились в активной фазе. Мой агент приезжал на сборы общаться с руководством, я хотел остаться – провёл в «Спартаке» столько лет, это мой первый большой профессиональный клуб. До него я только во второй лиге играл.



Зарплата в тот момент не была важна. Я шёл на понижение, для меня деньги не были приоритетом. Главное ― играть», – сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полностью интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.