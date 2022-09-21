«Крылья Советов» обратились в ЭСК по поводу голов в матче с «Ростовом»

Самарские «Крылья Советов» обратились в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом», информирует Sport24.



Клуб просит рассмотреть два эпизода игры. Первый – после которого «Ростов» повёл в счёте на 1-й минуте (забитый мяч на счету Хорена Байрамяна). Второй спорный момент имел место на 71-й минуте, когда «Крылья Советов», проигрывая 1:2, сравняли счёт, однако судья отменил гол Романа Евгеньева.



Матч «Ростов» – «Крылья Советов» состоялся в субботу, 17 сентября, на «Ростов Арене» и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Кроме Байрамяна в составе «Ростова» отличился Дмитрий Полоз, у самарцев забил Сергей Пиняев. Арбитром встречи был Павел Кукуян.



«Крылья» после 10-го тура располагаются на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с десятью очками. После победы над «Ахматом» они не выигрывали в трёх матчах подряд. «Ростов» – второй с отставанием в четыре очка от «Зенита».