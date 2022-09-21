Агент Дивеева высказался о том, понадобится ли защитнику ЦСКА операция

Агент защитника московского ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева Олег Ерёмин высказался о том, понадобится ли футболисту операция. Он получил травму в матче с «Торпедо». У Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости.
«Травма у Игоря серьезная. Но перелом без смещения. Насчет операции доктора думают. Но вроде бы её не предвидится. Сроки восстановления? В осенней части Игорь, к сожалению, не сыграет. Восстановится к рестарту чемпионата.
Игорь держится бойцом. Травмы и лечение — часть профессии. Он относится к этому правильно. Без всяких депрессий и истерик. Моральный дух у него на уровне. Всё нормально», – приводит слова Ерёмина Sport24.
В этом сезоне центральный защитник Игорь Дивеев принял участие во всех десяти матчах ЦСКА в РПЛ. На его счету победный гол на 79-й минуте встречи с «Крыльями Советов» в 8-м туре, а также голевая передача в игре с «Ахматом» (4:2).
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