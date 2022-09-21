Ари считает, что Клаудиньо и Малком будут играть за сборную России

Экс-нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари, который получил российское гражданство и провёл два матча за сборную России, предполагает, что полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо в будущем тоже могут сыграть за национальную команду.
«Если Клаудиньо и Малком получат российский паспорт, то это будет хорошо как для самих футболистов, так и для сборной России. Для них это будет отличным решением. Они очень сильные и качественные футболисты.
Думаю, что скоро России дадут право выступать на чемпионате Европы, и там сборная с Клаудиньо и Малкомом в составе покажет, что она стала ещё сильнее», – приводит слова Ари Sport24.
Ранее появилась информация о том, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. В «Зенита» подтвердили это и подчеркнули, что инициатива исходила от игроков, а клуб отправил соответствующие письма о намерениях футболистов в РФС и Минспорта с целью консультации.
При этом главный тренер сборной России 20 сентября в общении с журналистами ответил, что никак не отреагировал на желание бразильцев из «Зенита» получить российское гражданство. Валерий Карпин сказал, что точно знает, что Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России, добавив, что это невозможно.
- 21 сентября 2022
-
05:18
-
04:53
-
04:23
-
04:13
-
04:02
-
03:43
-
03:19
-
03:08
-
02:59
-
02:50
-
02:35
-
02:17
-
01:59
-
01:47
-
01:25
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:39
-
00:26
-
00:21
-
00:21
-
00:17
- 20 сентября 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:43
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:15