Ари считает, что Клаудиньо и Малком будут играть за сборную России

Экс-нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари, который получил российское гражданство и провёл два матча за сборную России, предполагает, что полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо в будущем тоже могут сыграть за национальную команду.



«Если Клаудиньо и Малком получат российский паспорт, то это будет хорошо как для самих футболистов, так и для сборной России. Для них это будет отличным решением. Они очень сильные и качественные футболисты.



Думаю, что скоро России дадут право выступать на чемпионате Европы, и там сборная с Клаудиньо и Малкомом в составе покажет, что она стала ещё сильнее», – приводит слова Ари Sport24.



Ранее появилась информация о том, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. В «Зенита» подтвердили это и подчеркнули, что инициатива исходила от игроков, а клуб отправил соответствующие письма о намерениях футболистов в РФС и Минспорта с целью консультации.



При этом главный тренер сборной России 20 сентября в общении с журналистами ответил, что никак не отреагировал на желание бразильцев из «Зенита» получить российское гражданство. Валерий Карпин сказал, что точно знает, что Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России, добавив, что это невозможно.

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