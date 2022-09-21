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Широков: «Динамо» деградирует с весны. В матче с «Зенитом» оно было посторонним на поле

Широков: «Динамо» деградирует с весны. В матче с «Зенитом» оно было посторонним на поле
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Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался об игре «Динамо», отреагировав на слова члена директоров московского клуба Дмитрия Гафина, который после поражения от «Зенита» (0:2) в 10-м туре был недоволен судейством Сергея Карасёва.

«Был удивлен, прочитав о претензиях. Если претензии по второй карточке защитнику, то это цирк, лучше бы посмотрели, как они играют. Ничего сверхъестественного в «Динамо» в этом году нет, «Зенит» ничего не дал сделать. Да, бело-голубые старались действовать плотно, но вообще не дойти до ворот, играя дома, надо умудриться. Два раза запулить мячом на третий ярус – вряд ли с такой игрой можно претендовать на высокие места. Настолько разный уровень, просто ужас. И не сказал бы, что «Зенит» сильно включался.

Какие тут свистки в одну сторону, если на одной стороне всё время играли? «Динамо» в этом матче было посторонним на поле, и лучше бы после такого матча обратить внимание на свою игру, а не на судейство. Такой футбол идет с весны, команда деградирует. Нет лидера. Последние полгода не вижу Фомина, не лучшим образом играют Смолов и Захарян», – цитирует Широкова «РБ Спорт».

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