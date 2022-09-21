Кутепов: планирую играть ещё минимум пять лет, есть цели в сборной России

Российский защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, сколько ещё по времени планирует играть на профессиональном уровне.

«Хочется играть как можно дольше, но мне всё-таки не 18 лет. Что в 18 лет восстанавливалось за один-два дня, сейчас уже проходит не так быстро. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по-максимуму ― минимум пять лет. У Лебеденко попрошу рецепт долголетия. У меня ещё есть цели в футболе, в том числе со сборной», — рассказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26).

Полностью интервью с Кутеповым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.