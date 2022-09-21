Кутепов: планирую играть ещё минимум пять лет, есть цели в сборной России

Российский защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, сколько ещё по времени планирует играть на профессиональном уровне.
«Хочется играть как можно дольше, но мне всё-таки не 18 лет. Что в 18 лет восстанавливалось за один-два дня, сейчас уже проходит не так быстро. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по-максимуму ― минимум пять лет. У Лебеденко попрошу рецепт долголетия. У меня ещё есть цели в футболе, в том числе со сборной», — рассказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26).
Полностью интервью с Кутеповым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 21 сентября 2022
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:02
-
08:00
-
07:41
-
07:32
-
07:20
-
07:03
-
06:41
-
06:19
-
06:02
-
05:56
-
05:47
-
05:37
-
05:18
-
04:53
-
04:23
-
04:13
-
04:02
-
03:43
-
03:19
-
03:08
-
02:59
-
02:50
-
02:35
-
02:17
-
01:59
-
01:47
-
01:25
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:39
-
00:26