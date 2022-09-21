Конте может сменить Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что будет рад возвращению итальянского специалиста Антонио Конте в команду на пост главного тренера в качестве замены нынешнего наставника Массимилиано Аллегри.
Контракт нынешнего главного тренера «старой синьоры» действует до 2025 года, однако по данным Daily Mail, Недвед заинтересован в повторном найме Конте, уже работавшего в Турине с 2014 по 2019 годы.
Отмечается, что главный тренер «Тоттенхэма» уже давно мог возглавить туринскую команду, если бы в команде не было председателя правления Андреа Аньелли, с которым итальянский тренер остался не в лучших отнрошениях. Конте считает, что в своё время 46-летний специалист не оказал ему должной поддержки на трансферном рынке.
Добавляется, что Аньелли попытается наладить отношения с Антонио в случае его прихода в «Ювентус», учитывая, что начало сезона выдалось неудачным с её нынешним наставником Массимилиано Аллегри.
Аллегри возглавил «старую синьору» в конце сезона-2020/2021. Специалист сумел привести туринский клуб к победе в Кубке Италии.
После семи туров «Ювентус» идёт лишь на восьмой позиции в чемпионате Италии, набрав 10 очков. Это на семь меньше, чем у лидеров — «Наполи» и «Аталанты».
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