Полузащитник «Монако» Фофана рассказал о целях во время сборов со сборной Франции

Полузащитник «Монако» Юсуф Фофана рассказал, какие цели преследует на ближайших сборах сборной Франции.
«Я хочу извлечь из этого максимум пользы и показать, на что я способен. Команда находится в особом положении из-за большого количества отсутствующих (Льорис, Кимпембе, Конате, Динь, братья Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо, Камара, Коман, Бензема). Я надеюсь показать, на что я способен, чтобы сборная справилась с таким количеством отсутствующих и почему бы не остаться в сборной, даже если вернутся травмированные игроки», – приводит слова Фофаны пресс-служба Федерации футбола Франции.
Напомним, в сентябре сборная Франции проведёт два матча в Лиге наций УЕФА. 22 сентября подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Австрии, а 25 сентября французская сборная проведёт встречу с командой Дании.
- 21 сентября 2022
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