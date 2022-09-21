Яровинский выразил безмерное уважение Абильдгору

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался о переходе полузащитника Оливера Абильгора в «Селтик».
«Он приостановил контракт и ушёл в «Селтик». Мы решили сделать так, чтобы через год «Рубин» мог получить гораздо более выгодное предложение за него. Или же Оливер может вернуться и продолжить играть за нас со следующего лета. Сам Абильдгор был за такие две опции и поступил по-человечески. Каждый шаг он обсуждал с клубом, потому что ему важно, чтобы «Рубин» получил как можно больше выгоды от его будущего. Мы безмерно ему благодарны, ведь он мог ничего этого не делать.
С Хакшабановичем и Дрейерем всё тоже было в диалоге, просто Оли особенным образом категорически отказывался приостанавливать контракт в начале сезоне. Хотя ему приходили ещё более жирные предложения из европейских лиг. Мы слышали от него: «Я уйду из «Рубина» только за деньги». За это ему безмерное уважение», – приводит слова Яровинского Metaratings.
- 21 сентября 2022
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