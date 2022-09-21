«Рубин» летом потратился только на один трансфер

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб потратился летом только на один трансфер.



«К нам пришли все футболисты свободными агентами. Абсолютно все, деньги мы заплатили только за трансфер Безрукова из «Нефтехимика». Из-за того, что мы оперативно сработали по всем футболистам, большинство новичков пришли самостоятельно, без агентов. У кого-то постоянных агентов не было, в таких ситуациях для таких историй есть целая плеяда агентов, работающих на сделках. Они обычно берут футболистов и быстренько с ними начинают работать.



В таких случаях приходится платить, а мы никому не выплачивали агентских, более того у нас нет премиальных. Если всё это учесть, то о каком пылесосе можно говорить в контексте «Рубина»? Мы никому не переплачиваем, но при этом рождалось огромное количество слухов. Мол, мы в два раза перебили зарплату, которую Муллину предлагал «Акрон». Это вообще не так», – приводит слова Яровинского Metaratings.