Рюдигер поделился историей знакомства с Анчелотти

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, как произошло знакомство с главным тренером команды Карло Анчелотти.
«Я был в новом доме в Мадриде всего несколько часов со своей семьёй. Мы готовили барбекю, и внезапно прозвонил звонок в дверь. Я открыл её, и на пороге прямо передо мной стоял Анчелотти! Он сел с нами, пообедал и встретился с моей семьёй.
Он находился у нас два часа, мы обо всем поговорили. Если честно, у меня раньше не было опыта в подобных ситуациях, ни один из тренеров не делал что-либо подобное для меня. После нескольких месяцев работы с ним я могу сказать, что когда речь идёт взаимоотношениях с игроками, то Анчелотти недосягаем.», — сказал Рюдигер в интервью Sport1.
Напомним, 29-летний Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти. Видеоролик:
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