Рюдигер поделился историей знакомства с Анчелотти

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, как произошло знакомство с главным тренером команды Карло Анчелотти.

«Я был в новом доме в Мадриде всего несколько часов со своей семьёй. Мы готовили барбекю, и внезапно прозвонил звонок в дверь. Я открыл её, и на пороге прямо передо мной стоял Анчелотти! Он сел с нами, пообедал и встретился с моей семьёй.

Он находился у нас два часа, мы обо всем поговорили. Если честно, у меня раньше не было опыта в подобных ситуациях, ни один из тренеров не делал что-либо подобное для меня. После нескольких месяцев работы с ним я могу сказать, что когда речь идёт взаимоотношениях с игроками, то Анчелотти недосягаем.», — сказал Рюдигер в интервью Sport1.

Напомним, 29-летний Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти. Видеоролик: