Олег Яровинский оценил старт «Рубина» в Первой лиге

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский оценил старт команды в Первой лиге



«Невозможно, чтобы всё сразу катило. У нас абсолютно новая команда, ей нужно время сыграться. Мы, в первую очередь, смотрим на себя. Очковое отставание в начале такого длинного турнира абсолютно незначительное. У нас к себе игровые претензии, которые мы решали и решаем, просто быстро это не делается.



Конечно, мы видим, что все начали полыхать, когда мы три матча не могли выиграть, но внутри у нас нет даже намёка на панику. Мы в спокойном режиме разбираем все ошибки и планово готовимся ко всем сложностям. Я вообще считаю разговоры про 5:0 и прочее лютым неуважением к соперникам», – приводит слова Яровинского Metaratings.