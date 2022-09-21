Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель хочет возглавить «Баварию». Зарплата будет ниже, чем в «Челси»

Томас Тухель хочет возглавить «Баварию». Зарплата будет ниже, чем в «Челси»
Комментарии

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель готов к тому, чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает Bild.

По информации источника, Тухель не намерен делать паузу в тренерской работе и готов к новым вызовам. Ради работы в мюнхенском клубе он готов получать меньше денег, чем в команде из Лондона. Но переговоры между сторонами до сих пор не начались.

«Бавария» выдала неудачный старт сезона в Бундеслиге. В семи матчах турнира набрано 12 очков, а в турнирной таблице команда располагается лишь на пятом месте, отставая от лидирующего «Униона» на пять очков. В последних четырёх играх Бундеслиги мюнхенцы ни разу не победили (три ничьих, одно поражение).

49-летний Тухель был главным тренером «Челси» до 7 сентября 2022 года. Руководство клуба уволило специалиста за плохие результаты на старте сезона.

Тухель красиво попрощался с «Челси». Но гораздо важнее слова, которые он так и не сказал Тухель красиво попрощался с «Челси». Но гораздо важнее слова, которые он так и не сказал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022