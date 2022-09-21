Дайер: не хочу звучать как любимчик учителя, но Конте вернул мне веру в себя

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер, вызванный в национальную команду впервые с ноября 2020 года, рассказал о влиянии, оказанном на него наставником «шпор» Антонио Конте.



«Я не хочу звучать как любимчик учителя, но Конте действительное многое сделал для меня. Во всех отношениях. Он оказал на меня большое влияние. Это касается тактики, физики и психологии. Помог не только Конте, но и весь его штаб. Он крайне требователен, но мне это очень нравится. Я никогда не узнавал так много за один год.



Конте — настоящий крёстный отец. Под его руководством ты постоянно учишься и развиваешься. Как только узнаёшь одно, сразу переходишь к следующему. Думаю, он вернул мне веру в себя», — приводит слова Дайера Mirror.

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