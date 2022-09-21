Коммерческий директор «Челси» покинул пост менее чем через месяц из-за секс-скандала

Коммерческий директор «Челси» Дэмьен Уиллоуби покинул должность менее чем через месяц после назначения, сообщает The Telegraph.



Отмечается, что решение расстаться с ним было принято после того, как финансовый посредник Каталина Ким пожаловалась директору «Челси» по развитию бизнеса Тому Глику на поведение коллеги. Ким вела с Гликом переговоры от лица инвесторов, готовых вложить деньги в развитие мужской и женской команд, а также академии. Но контакты были приостановлены после того, как к обсуждениям присоединился Уиллоуби.



Женщина предоставила Глику сообщения, отправленные Дэмьеном до его трудоустройства в «Челси». Уиллоуби поднимал тему секса, присылал откровенное видео. Ким напоминала мужчине, что замужем. Уиллоуби стал общаться агрессивнее в марте, когда Ким отказалась от помощи с предложением о покупке «Челси», которое готовили конкуренты нынешних владельцев клуба.



Отмечается, что после того, как информация была доведена до сведения Глика, Уиллоуби, по словам Ким, звонил ей и выражал свое возмущение.



«Доказательства неподобающих сообщений, отправленных господином Уиллоуби до его назначения в «Челси» в начале этого месяца, были недавно предоставлены клубу и изучены. Несмотря на то, что сообщения были отправлены до его работы в клубе, такое поведение категорически не соответствует рабочей обстановке и корпоративной культуре, созданным при новом руководстве», – сказано в заявлении клуба.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: