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«Хорошо нам тогда вставили». Кутепов рассказал о разносе сборной России от Черчесова

«Хорошо нам тогда вставили». Кутепов рассказал о разносе сборной России от Черчесова
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Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о самом громком разносе в карьере, который устроил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«В моей карьере самый жёсткий разнос был от Черчесова. Мы поехали со сборной играть товарищеский матч в Катар. В перерыве сели в раздевалке, и тут Саламыч начал без разговора всё крушить: бутылку в стену кинул. Очень эмоционально было, хорошо нам тогда вставили», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.

«В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака» «В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака»
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