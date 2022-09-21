Стоунз — о Гвардиоле: после одной недели в «Сити» я подумал, что ничего не знаю о футболе

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз рассказал о впечатлениях от работы под руководством Хосепа Гвардиолы.



«Честно говоря, думал, что неплохо разбираюсь в футболе, когда покинул «Эвертон». Но после того, как я присоединился к «Манчестер Сити» и начал тренироваться, то через неделю-две подумал: «Я буквально ничего не знаю о футболе».



Мозг Гвардиолы и то, как он видит разные команды или тактику… я не могу выразить простыми словами то, как он это делает, то, как его разум настроен на футбол. И то, как он объясняет это нам, игрокам, – чтобы заставить нас делать то, что он хочет, то, о чём думает, и во что верит, – невероятно», – приводит слова Стоунза Goal.



28-летний англичанин перешёл из «Эвертона» в «Манчестер Сити» в 2016 году. Гвардиола возглавил клуб также в 2016 году.

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