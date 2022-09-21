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Сампаоли объяснил, почему считает Месси футбольным гением

Сампаоли объяснил, почему считает Месси футбольным гением
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Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли восхитился талантов аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Тренировать Месси — это удовольствие. Он футбольный гений, человек, который выше всех остальных по уровню. Он знает, когда проиграет, а когда выиграет. Ему достаточно одного взгляда, чтобы всё прочитать. Месси — молчаливый лидер, но он всегда понимает, что произойдёт. Месси знает, когда команда, которая тщательно подготовилась, не имеет шансов на победу. Он полностью читает игру, вот почему он гений», — приводит слова Сампаоли ADN Deportes.

Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах французской Лиги 1 за «ПСЖ», забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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