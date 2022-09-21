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Дайер раскритиковал фанатов за поведение на трибунах во время матча «Челси» – «Тоттенхэм»

Дайер раскритиковал фанатов за поведение на трибунах во время матча «Челси» – «Тоттенхэм»
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Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер раскритиковал болельщиков за поведение на трибунах во время матча «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

«Члены моей семьи и мои друзья посетили недавний гостевой матч «Тоттенхэма» с «Челси», и у них возникли проблемы. Неприятные. И это очень серьёзно. Всё происходило исключительно на словах, но это было очень неприятно. Я не говорю, что такое наблюдается только со стороны фанатов «Челси» или «Тоттенхэма». Речь о всех футбольных болельщиках.

Я никогда не жалуюсь на подобные вещи и не драматизирую, да и другим не советую. Но некоторые вещи я считаю очень странными. Некоторые мои родственники больше никогда не будут посещать выездные матчи из-за случившегося. И я бы чувствовал волнение, если бы они ходили на эти игры.

Моя мама никогда не была на гостевом матче. Она хотела бы, но я был бы взволнован. Это безумие, не так ли?» – цитирует Дайера Daily Mail.

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