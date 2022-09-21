Посол Болгарии в России вручил серебряную медаль РПЛ экс-хавбеку «Сочи» Ивелину Попову

Бывший полузащитник «Сочи» Ивелин Попов получил серебряную медаль за выступление команды в чемпионате России сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Медаль болгарскому футболисту вручил посол Болгарии в России Атанас Крыстин.
Фото: пресс-служба «Сочи»
Фото: пресс-служба «Сочи»
Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» занял второе место в Российской Премьер-Лиге. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Для сочинской команды этот результат стал лучшим в истории.
В мае 2022 года «Сочи» объявил об уходе Попова. До перехода в клуб полузащитник выступал за «Ростов», в составе которого провёл 44 матча и забил девять мячей. Ивелин перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента.
- 21 сентября 2022
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