Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кутепов заявил, что после окончания карьеры не станет футбольным тренером

Кутепов заявил, что после окончания карьеры не станет футбольным тренером
Комментарии

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», заявил, что не собирается становиться футбольным тренером после завершения карьеры.

«Когда ты футболист, то думаешь о себе и своей подготовке. Когда ты тренер, у тебя в команде 25-30 думающих о себе людей. Ты ездишь на все сборы, не видишь семью, отвечаешь не только за свою работу, но и за работу футболистов. Мне не хочется всё время быть в этой атмосфере. После окончания карьеры выберу другое русло», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.

«В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака» «В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022