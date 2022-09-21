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Георгий Джикия вернулся к тренировкам со сборной России

Георгий Джикия вернулся к тренировкам со сборной России
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия приступил к тренировкам со сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Накануне Джикия пропустил командное занятие на тренировочных сборах, так как проходил процедуры. Напомним, 24 сентября российская национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии.

Фото: пресс-служба сборной России

Джикия вызывается в сборную России с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за московский «Спартак» и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы.

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