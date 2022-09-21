Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», приобретёт 12-й клуб
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Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», купит бразильский клуб «Баия», сообщает в своих соцсетях журналист Сезар Луис Мерло.
Отмечается, что владельцы английского клуба уже договорились о сделке. Официально она будет оформлена в течение нескольких дней.
«Баия» станет 12-й командой в холдинге, в который уже входят «Манчестер Сити», «Жирона» (Испания), «Палермо» (Италия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Сычуань Цзюню» (Китай).
«Баия» в настоящий момент выступает во втором бразильском дивизионе и занимает второе место в турнирной таблице.
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