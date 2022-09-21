«Было честью, что Хави позвонил мне». Мората рассказал об интересе «Барселоны» зимой
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» в зимнее трансферное окно.
«Интерес со стороны «Барсы»? Да, Хави позвонил мне, я поговорил с ним о футболе. Для меня было большой честью, что такой экс-игрок и тренер рассматривал меня. Он был убедительным? Абсолютно, тем более учитывая то, что я видел его игру, будучи маленьким.
В итоге у меня было четыре или пять предложений, все очень хорошие, но последнее слово оставалось за «Атлетико», — цитирует Морату Cadena Ser.
29-летний нападающий в текущем сезоне провёл шесть матчей в испанской Примере, забив три гола. В Лиге Чемпионов на счету Мораты две игры, в них он не отметился результативными действиями.
Топ голевых передач 6-го тура Ла Лиги:
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