Кутепов – об изоляции России: не думал, что происходящее так повлияет на клубы и сборную

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», высказался об изоляции России от мирового футбола.



«Я не думал, что на клубы и сборную так повлияет происходящее. У нас же любят говорить, что спорт вне политики, хотя, оказывается, это ещё какая политика! Я до последнего верил, что сыграем. Когда отменили игру с «Лейпцигом», все расстроились, конечно. Был бы интересный матч — против Тедеско. Шансы были, почему нет?» — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Московское «Торпедо» набрало четыре очка в 10 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.



Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».