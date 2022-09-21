Хави — о встрече с Анчелотти: с улыбкой сказали друг другу: «Скоро увидимся». На класико

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о встрече с наставником «Реала» Карло Анчелотти.



Напомним, специалисты были приглашены на встречу тренеров профессиональных клубов, организованную тренерским комитетом Королевской федерации футбола Испании (RFEF).



«У меня всегда были хорошие отношения с Анчелотти. Мы улыбнулись и сказали друг другу :«Скоро увидимся». На класико», — приводит слова Хави Sport.es.



Мадридский «Реал» в шести матчах набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Барселона» (16) — на втором месте. Действующим чемпионом Испании является «Реал». В следующем туре «Барселона» сыграет с «Мальоркой», а «Реал» проведёт встречу с «Осасуной».

«Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур

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