Хави — о встрече с Анчелотти: с улыбкой сказали друг другу: «Скоро увидимся». На класико

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о встрече с наставником «Реала» Карло Анчелотти.
Напомним, специалисты были приглашены на встречу тренеров профессиональных клубов, организованную тренерским комитетом Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«У меня всегда были хорошие отношения с Анчелотти. Мы улыбнулись и сказали друг другу :«Скоро увидимся». На класико», — приводит слова Хави Sport.es.
Мадридский «Реал» в шести матчах набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Барселона» (16) — на втором месте. Действующим чемпионом Испании является «Реал». В следующем туре «Барселона» сыграет с «Мальоркой», а «Реал» проведёт встречу с «Осасуной».
«Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур
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