Комличенко: едем в Киргизию играть за Россию — это мотивация номер один

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Киргизии.

«Киргизия — не гранд даже азиатского футбола, но всё равно. Здесь вопрос мотивации главным будет. Не бояться самих себя, грубо говоря, избежать позора. Нужно выигрывать. Мы едем играть за страну — это мотивация номер один. Те, кто вызваны в первый раз, должны показать себя тренерскому штабу, чтобы на тебе крест не поставили», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе «имени Долона Омурзакова». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.