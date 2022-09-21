Комличенко: смотрели Киргизию — обычное впечатление. По видео сложно определить уровень

Нападающий сборной России по футболу и «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о Киргизии, с которой российская национальная команда сыграет в товарищеском матче.



«Нормальная тренировка, отработали моменты по тактике. Она, конечно, присутствует, отработали основные моменты — фазы в обороне, атаке, прессинг.



Киргизию смотрели, смотрели отрывки. Обычное впечатление. По видео сложно определить уровень команды. Понимания по составу пока нет», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе «имени Долона Омурзакова». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.