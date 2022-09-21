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Комличенко: я бы сильно удивился, если бы Россию пустили на Евро-2024. Чего поделать?

Комличенко: я бы сильно удивился, если бы Россию пустили на Евро-2024. Чего поделать?
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Нападающий сборной России по футболу и «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал решение УЕФА не допустить российскую команду до участия в отборочном цикле Чемпионата Европы 2024 года.

«Я бы сильно удивился, если в нас пустили на Евро 2024. Будем дальше играть и тренироваться. Чего поделать? И так уже один турнир пропустили, мы не сильно удивились», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что российская команда впервые в своей истории пропустит два крупных международных турнира подряд. Ранее сборная России было отстранена от участия в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

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