Комличенко рассказал о мотивации попадания в сборную России после недопуска на Евро-2024

Нападающий сборной России по футболу и «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о мотивации выступать за национальную команду после решения УЕФА не допускать россиян до участия в отборочном цикле Чемпионата Европы 2022 года.
«Теперь будет мотивация просто попасть в сборную, быть в списке лучших игроков — стать лучшим форвардом страны. А то ради чего ещё играть? Это серьёзный подход, я считаю. Никто не будет играть в полноги», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сборная России было отстранена от участия в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
- 21 сентября 2022
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
13:03
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:55
-
12:51
-
12:50
-
12:49
-
12:47
-
12:47
-
12:46
-
12:43
-
12:43
-
12:39
-
12:36
-
12:26
-
12:22
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:53
-
11:43
-
11:30
-
11:24
-
11:23
-
11:05
-
10:58
-
10:58
-
10:55
-
10:40
-
10:40