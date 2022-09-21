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Комличенко рассказал о мотивации попадания в сборную России после недопуска на Евро-2024

Комличенко рассказал о мотивации попадания в сборную России после недопуска на Евро-2024
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Нападающий сборной России по футболу и «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о мотивации выступать за национальную команду после решения УЕФА не допускать россиян до участия в отборочном цикле Чемпионата Европы 2022 года.

«Теперь будет мотивация просто попасть в сборную, быть в списке лучших игроков — стать лучшим форвардом страны. А то ради чего ещё играть? Это серьёзный подход, я считаю. Никто не будет играть в полноги», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сборная России было отстранена от участия в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

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