«Для пацанов из «Ростова» ничего нового». Комличенко — о тренировках в сборной России

Нападающий сборной России по футболу и «Ростова» Николай Комличенко рассказал о тренировочных занятиях в национальной команде. Отметим, что Валерий Карпин возглавляет оба коллектива.



«Тренировочный процесс в «Ростове» и сборной похож — что-то отсутствует, но для нас — пацанов из «Ростова» пока ничего нового.



Будет ли зажигать связка Уткин и Комличенко? Дай бог. Уже что-то наигрывали», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Ростов» в настоящий момент занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе «имени Долона Омурзакова». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.