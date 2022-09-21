«Для пацанов из «Ростова» ничего нового». Комличенко — о тренировках в сборной России
Поделиться
Нападающий сборной России по футболу и «Ростова» Николай Комличенко рассказал о тренировочных занятиях в национальной команде. Отметим, что Валерий Карпин возглавляет оба коллектива.
«Тренировочный процесс в «Ростове» и сборной похож — что-то отсутствует, но для нас — пацанов из «Ростова» пока ничего нового.
Будет ли зажигать связка Уткин и Комличенко? Дай бог. Уже что-то наигрывали», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Ростов» в настоящий момент занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе «имени Долона Омурзакова». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
13:03
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:55
-
12:51
-
12:50
-
12:49
-
12:47
-
12:47
-
12:46
-
12:43
-
12:43
-
12:39
-
12:36
-
12:26
-
12:22
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:53
-
11:43
-
11:30
-
11:24
-
11:23
-
11:05
-
10:58
-
10:58
-
10:55
-
10:40
-
10:40
Партнерский контент