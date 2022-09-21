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«Им даже хоккеисты забивали». Комличенко — о возможном матче со сборной Медиалиги

«Им даже хоккеисты забивали». Комличенко — о возможном матче со сборной Медиалиги
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Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко высказался о возможном матче национальной команды с представителями футбольной Медиалиги.

«Сборная России против команды Медиалиги? Ну я уже играл, вышли как тренировку. Им даже хоккеисты уже даже забивали», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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