Кержаков — о вызове в сборную: сбылась мечта. Обидно, что это случилось в такой момент

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился эмоциями от вызова в национальную команду.

«Мечта сбылась. С возрастом она ускользала, но сейчас сбылась. Очень рад, что в сборной. Отчасти обидно, что он случился в такой момент. Но мотивации вагон — я впервые в сборной.



С Кафановым работаем над игровыми эпизодами, выходом из обороны. Конечно, тренировки отличаются», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В субботу, 24 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Киргизии и России. В ноябре подопечные Валерия Карпина должны сыграть дома с Боснией и Герцеговиной. Напомним, ранее сборная России не была допущена до жеребьёвки отборочного этапа Евро-2024.