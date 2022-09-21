Кутепов рассказал о травме, из-за которой «Спартак» не стал продлевать с ним контракт

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о травме, из-за которой красно-белые не стали продлевать с ним контракт.
«Я отработал почти весь первый сбор в общей группе. За три дня до его окончания у меня воспалился голеностоп, опухла нога, сделали МРТ. Доктора начали шаманить надо мной, выполнять процедуры, но травма меня быстро не отпустила. Всё затянулось. Мы торопились с восстановлением – мне хотелось играть, помогать команде. В начале марта случился рецидив, который выбил меня до конца сезона. После него с восстановлением я уже не спешил.
В тот момент на сборах мой агент согласовал личные условия нового контракта со «Спартаком», а потом я вылетел. Я больше не поднимал эту тему, но и со стороны клуба разговоры о продлении не возобновлялись», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 21 сентября 2022
-
13:09
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
13:03
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:55
-
12:51
-
12:50
-
12:49
-
12:47
-
12:47
-
12:46
-
12:43
-
12:43
-
12:39
-
12:36
-
12:26
-
12:22
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:53
-
11:43
-
11:30
-
11:24
-
11:23
-
11:05
-
10:58
-
10:58
-
10:55
-
10:40