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Кутепов рассказал о травме, из-за которой «Спартак» не стал продлевать с ним контракт

Кутепов рассказал о травме, из-за которой «Спартак» не стал продлевать с ним контракт
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Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о травме, из-за которой красно-белые не стали продлевать с ним контракт.

«Я отработал почти весь первый сбор в общей группе. За три дня до его окончания у меня воспалился голеностоп, опухла нога, сделали МРТ. Доктора начали шаманить надо мной, выполнять процедуры, но травма меня быстро не отпустила. Всё затянулось. Мы торопились с восстановлением – мне хотелось играть, помогать команде. В начале марта случился рецидив, который выбил меня до конца сезона. После него с восстановлением я уже не спешил.

В тот момент на сборах мой агент согласовал личные условия нового контракта со «Спартаком», а потом я вылетел. Я больше не поднимал эту тему, но и со стороны клуба разговоры о продлении не возобновлялись», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака» «В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака»
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