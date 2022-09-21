Кутепов рассказал о травме, из-за которой «Спартак» не стал продлевать с ним контракт

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о травме, из-за которой красно-белые не стали продлевать с ним контракт.



«Я отработал почти весь первый сбор в общей группе. За три дня до его окончания у меня воспалился голеностоп, опухла нога, сделали МРТ. Доктора начали шаманить надо мной, выполнять процедуры, но травма меня быстро не отпустила. Всё затянулось. Мы торопились с восстановлением – мне хотелось играть, помогать команде. В начале марта случился рецидив, который выбил меня до конца сезона. После него с восстановлением я уже не спешил.



В тот момент на сборах мой агент согласовал личные условия нового контракта со «Спартаком», а потом я вылетел. Я больше не поднимал эту тему, но и со стороны клуба разговоры о продлении не возобновлялись», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.