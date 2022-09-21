Тренер вратарей сборной России: впечатления от Ломаева? Бесшабашность и авантюризм

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениями от игры голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.



«Впечатления от Ломаева? Есть бесшабашность, авантюризм, поэтому хотели познакомиться. Провели немало времени у экранов, где мы разбирали с ним моменты. Я ему объяснил, чего бы я хотел как тренер, чтобы он убрал в игре. У него большое будущее», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.