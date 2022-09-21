Тренер вратарей сборной России объяснил, почему Селихов не был вызван на матч с Киргизией
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил невызов голкипера «Спартака» Александра Селихова в национальную команду на товарищеский матч со сборной Киргизии.
«Селихова рассматривали. Спартаковские вратари были в поле наблюдения. Если бы Селихов отыграл весь отрезок, был бы сейчас здесь. Я объяснял ему требования, сказал, что вызов может прийти, если продолжит так играть», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в список вошли: Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Антон Шунин («Динамо»).
Матч между сборными России и Киргизии состоится в Бишкеке в субботу, 24 сентября. Начало — в 17:00 мск.
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