Тренер вратарей сборной России объяснил, почему Селихов не был вызван на матч с Киргизией

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил невызов голкипера «Спартака» Александра Селихова в национальную команду на товарищеский матч со сборной Киргизии.

«Селихова рассматривали. Спартаковские вратари были в поле наблюдения. Если бы Селихов отыграл весь отрезок, был бы сейчас здесь. Я объяснял ему требования, сказал, что вызов может прийти, если продолжит так играть», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в список вошли: Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Антон Шунин («Динамо»).

Матч между сборными России и Киргизии состоится в Бишкеке в субботу, 24 сентября. Начало — в 17:00 мск.