Кафанов: в сборной России Ломаев не сделал бы финт Зидана

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о рискованной манере игры голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
«Если лишний риск уберет, станет ещё сильнее. Надо грамотно принимать решения. Его финт Зидана? У нас бы он его не сделал, потому что проговаривается заранее», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
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