М. Кержаков: боснийские игроки? Ожидаемая позиция. Как и недопуск России на Евро-2024

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков высказался о решении ряда игроков национальной команды Боснии и Герцеговины отказаться от участия в товарищеском матче с российской сборной.
«Боснийские игроки? Их позиция ожидаема, ровно как и недопуск к жеребьёвке. Ничего удивительного. Это их решение.
Как сейчас сохранить голову спокойной? Особо никак, надо играть в футбол», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Российский футбольный союз (РФС) накануне объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
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