Кафанов объяснил, почему не может назвать трёх лучших вратарей мира прямо сейчас

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов признался, что не может назвать трёх лучших голкиперов мира на данный момент.

«Я не смогу назвать трёх лучших вратарей мира прямо сейчас. Обычно это определяется по большим турнирам. Сейчас первого номера нет.



Мы сейчас показываем другим вратарям игру их коллег. В современном стиле играют многие, но при этом многие топовые вратари ошибаются в игре ногами», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи.

Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.