Кафанов: вряд ли кто-то из сборной попадёт 9 из 10 ударов так, как Карпин. Советская школа

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высоко оценил уровень подготовки наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Вряд ли кто из сборников сможет 9 из 10 попасть так, как Карпин — это советская школа», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи.

Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.