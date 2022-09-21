«Тренер, вы шутите?» Кутепов раскрыл, почему Тедеско в «Спартаке» выпускал его в нападение

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, почему бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выпускал его в нападение.



«Команда прошла с ним довольно долгий период, учитывая, сколько работают тренеры в «Спартаке». Заняли второе место, у меня о нём остались хорошие воспоминания. Это тренер высокого уровня, его успехи в «Ред Булл» не удивляли.



Я при нём даже форварда играл, как это вышло? Была тренировка, на которой мы играли «три на два». Я поймал кураж, из 10 моментов семь-восемь забил — и всё, дальше забыл про это. И тут официальный матч, Тедеско подходит в концовке и говорит: «Помнишь, ты на тренировке забивал? Ну вот, давай в нападение». Я ему: «Тренер, вы шутите, что ли?». А он: «Нет, давай-давай на поле». Козырь из рукава достал. Скорее, чтобы деморализовать соперника ― центральный защитник в нападение идёт», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



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