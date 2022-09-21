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Кафанов: Карпин забивает вратарям сборной? Никакого стресса у ребят нет

Кафанов: Карпин забивает вратарям сборной? Никакого стресса у ребят нет
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на вопрос, влияет ли на голкиперов команды то, что Валерий Карпин забивает им на тренировочных занятиях.

«Карпин забивает нашим вратарям? Он очень здорово бьет — его обводящий удар в дальний угол очень тяжело взять. Но никакого стресса у ребят от этого нет», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В настоящий момент в сборную России вызвано четыре вратаря: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе «имени Долона Омурзакова». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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