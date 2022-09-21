Сотрудники испанского шоу обвиняются в шантаже Винисиуса из-за его заявления о расизме

Сотрудников шоу El Chiringuito обвиняют в шантаже по отношению к нападающему «Реал Мадрида» Винисиусу Жуниору после его заявлений о расизме, сообщает ESPN.



Отмечается, что сотрудники шоу угрожали игроку, настаивая, чтобы он не публиковал обращение. «Если ты опубликуешь видео, мы тебя уничтожим», — говорилось в одном из сообщений, отправленных Винисиусу.



«Мы готовим уголовное дело против тех, кто говорит, что у нас мафиозные подходы. Нам всё равно, мы идём в суд.

Я обычно не вмешиваюсь в такие вещи, вы можете оскорблять меня и писать что угодно в соцсетях, но такое нельзя спускать. Наша программа может ошибаться, но никогда никому не угрожает», – заявил ведущий шоу Хосеп Педрероль.



Напомним, бразильский игрок отреагировал на слова президента Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво, осудившего игрока за празднования голов танцами. Винисуис выступил с заявлением, обвинив Браво в ксенофобии.

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